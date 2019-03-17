Весна пришла! На Татышеве проснулись суслики

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-17T09:21:49+03:00

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Ну, все! Теперь точно весна пришла в Красноярск окончательно и бесповоротно! На Татышеве проснулись суслики и уже перекусывают всякой всячиной, которую им оставляют во время прогулки красноярцы - в основном хлеб и зерновые. Фотографиями шустрых и многочисленных обитателей острова пестрят соцсети.

Немаловажную роль в пробуждении от спячки, вероятнее всего, сыграло сильное потепление, которое пришло в город в конце недели. По словам зоологов, середина марта - самое время сусликам просыпаться. Кстати, спустя пару дней после пробуждения у этих животных начинается брачный период. Живут суслики колониями по 20 особей - в основном это мамы с многочисленным потомством, которые поддерживают и выручают друг друга. Всего в мире насчитывается 280 видов сусликов.

ИСТОЧНИК KP.RU