2019-03-17T08:00:11+03:00
Общество

Похолодание и дождь со снегом надвигаются на Красноярск

Ночь на понедельник станет самой холодной
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Похолодание и дождь со снегом надвигаются на КрасноярскПохолодание и дождь со снегом надвигаются на КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Похолодание, которое надвигается на Красноярск вслед за аномальным теплом, горожане почувствуют уже в воскресенье, 17 марта. По прогнозам метеорологов, самой холодной станет ночь понедельника: столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. Днем 18 марта также будет холодно: обещают дождь с мокрым снегом, так что одевайтесь потеплее. Температура воздуха в понедельник днем будет до плюс 1 градуса.

Аналогичная погодная картина будет и во вторник и среду: ночью до минус 5 -6 градусов, днем - до плюс 1. Также - мокрый снег с дождем. Немного потеплеет в четверг, 20 марта. Небо разъяснится. Днем воздух прогреется до 3 градусов. Метеорологи говорят, что тепло вернется в город уже к пятнице. 22 марта днем в Красноярске ясно, температура воздуха будет около плюс 7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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