«Она подобрала их после пожара, пожалела»: хозяйке 40 кошек помогают пристроить животных

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-17T07:45:00+03:00

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Небольшая квартира на Шахтеров в Красноярске - единственное пристанище для 40 бездомных кошек. Животных с улицы на протяжение некоторого времени забирала 80-летняя хозяйка: сначала пожалела несколько хвостатых беспризорников, оставшихся без дома после пожара в Покровке. И пошло-поехало. В итоге, накопилось несколько десятков. От соседей начались жалобы, и про историю бабушки «40 кошек» (так ее называт в соцсетях) узнал весь город. К счастью, гнать хвостатых на улицу не стали - волонтеры помогли женщине помогли сделать ремонт в квартире, стерилизовали общими силами всех животных и занялись пристроем.

- Вчера мы отправили к новым хозяевам в Железногорск кота Филю (он жил в этой квартире), теперь на очереди Фома (он миниатюрный котик, правда, с особенностью - правый глаз прикрыт), - рассказали волонтеры Комсомольской правде - Красноярск, - но дело идет не так быстро, как хотелось бы. Сейчас у нее живет еще около 30 кошек, которым срочно нужен дом. Все они стерелизованы и пролечены. Нужна помощь в их пристрое, потому что сама хозяйка с трудом ухаживает за ними. Нужны продукты - каши и мясо, на корме кошек она не держит, поскольку они от этого болеют. Если у кого-то есть возможность помочь продуктами или взять кота себе, будем благодарны. Животные могут остаться на улице в любой момент.

Конечно, история неоднозначная: около 30 кошек - многовато для небольшой квартирки. Но волонтеры уверяют, что запаха и антисанитарии на площадке от животных нет, что они поддерживают женщину и помогают ей справляться с хвостатыми. Осталось только раздать.

- После того, как об этой квартире узнали, каких только проверяющих у нее не было! От коммунальной компании и выше, - рассказали зоозащитники. - Ее в СМИ буквально раскатали. Человеку просто нужно помочь пристроить котов. И все.

Контакты волонтеров в группе приюта собачьих сердец «Верность» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU