2019-03-17T06:33:26+03:00
Общество

Николаевку превратили в свалку: жители жалуются, что мусор свозят машинами

Ее обещают ликвидировать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Свалка выросла на месте пустыря в Николаевке недавно. Мусор свозят машинами, никого не стесняясь, прямо среди бела дня. К пустырю при этом прилегают давно заброшенные дома, а рядом - жилые. И люди в них устали от невыносимого запаха. Возмущенные жители улицы Радищева, надеясь добиться каких-то действий от властей, выложили снимки в соцсети. Картина, прямо скажем, отвратительная.

- На улице Радищева свозят машины мусора, трупы животных, беспризорные собаки плодятся каждый день. Я не говорю о том, что ручьи грязи, золы и непонятно чего текут вниз, невозможно ходить, остановка ближайшая находится за полтора километра, - написал житель Николаевки.

При этом до центра Красноярска от Радищева 20 минут ходьбы. Кто и почему сюда свозит мусор - в администрации города не говорят. Однако пообещали свалку ликвидировать в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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