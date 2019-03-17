2019-03-17T05:31:36+03:00
Общество

Красноярцы чаще стали жаловаться на затяжные суды и чиновников

6 134 человека обратились в прошлом году за помощью к омбудсмену
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы чаще стали жаловаться на суды и чиновниковКрасноярцы чаще стали жаловаться на суды и чиновниковФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов рассказал, сколько человек к нему обратилось в прошлом году. Количество обращений, по словам Денисова, резко выросло. И это беспрецедентный рост за последние 6 лет. К омбудсмену в прошлом году поступило 2 290 жалоб (обратились 6 134 человека, некоторые жалобы коллективные).

В структуре жалоб подавляющее количество - на судопроизводство (11 процентов), неисполнение судебных решений. Еще одна проблема, на которую жалуются, - непредоставление жилья очередникам, сиротам и по переселению из ветхого и аварийного жилья. Поскольку на такое жилье средств в бюджетах нет, то администрации подают встречные иски, и судопроизводство затягивается. Меньше жалоб на работу федеральных структур, а вот количество жалоб на работу краевых чиновников резко выросло - на 9 процентов!

- Людей возмущает тот бардак, который присутствует в управлении муниципальной собственностью, прежде всего в сфере земельных отношений, - заявил Марк Денисов. - Некачественные действия муниципальных властей по определению границ участков, по ведению реестров приводит к тому, что граждане входят в тяжелейшие конфликты между собой, властями, тяжбы продолжаются годами, и конца-края этому нет...

ИСТОЧНИК KP.RU

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