Кто станет главой Минусинска, решится 19 марта
Кто станет главой Минусинска, решится 19 марта на сессии городского Совета депутатов. Накануне, 15 марта, завершился конкурс по отбору кандидатур. Напомним, что предыдущий мэр Дмитрий Меркулов, известный участием в громких скандалах, подал в отставку в сентябре 2018 года, депутаты ее приняли и с тех пор Минусинск жил без градоначальника.
На конкурс изначально претендовали 9 кандидатов, но 2 отсеялись на первом этапе из-за нарушений в предоставленных документах. Остальные презентовали свои программы по улучшению социально-экономической ситуации в муниципалитете. Вперед вышли Андрей Первухин (набрал 105 баллов) и Наталья Фролова (94 балла). Им двоим и предстоит финальная борьба за место в кресле главы города.
Известно, что Наталье Фроловой 41 год, она бывший учитель географии, затем руководитель управления образования города. Андрею Первухину 50 лет, он бывший гендиректор «Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса».
ИСТОЧНИК KP.RU