СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-16T16:23:13+03:00

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Кто станет главой Минусинска, решится 19 марта на сессии городского Совета депутатов. Накануне, 15 марта, завершился конкурс по отбору кандидатур. Напомним, что предыдущий мэр Дмитрий Меркулов, известный участием в громких скандалах, подал в отставку в сентябре 2018 года, депутаты ее приняли и с тех пор Минусинск жил без градоначальника.

На конкурс изначально претендовали 9 кандидатов, но 2 отсеялись на первом этапе из-за нарушений в предоставленных документах. Остальные презентовали свои программы по улучшению социально-экономической ситуации в муниципалитете. Вперед вышли Андрей Первухин (набрал 105 баллов) и Наталья Фролова (94 балла). Им двоим и предстоит финальная борьба за место в кресле главы города.

Известно, что Наталье Фроловой 41 год, она бывший учитель географии, затем руководитель управления образования города. Андрею Первухину 50 лет, он бывший гендиректор «Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU