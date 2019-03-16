2019-03-16T12:08:03+03:00
Общество

Красноярцев предупредили об ураганном ветре, который принесет похолодание

Будьте острожными на прогулках по городу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев предупредили об ураганном ветре, который принесет похолоданиеКрасноярцев предупредили об ураганном ветре, который принесет похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев предупредили об ураганном ветре. Спасатели рассылают сообщения, что завтра, 17 марта, по центральным и южным районам края местами ожидаются порывы северо-западного направления силой до 15-18 метров в секунду. В то же время синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и похолодание до нулевой отметки днем и до -7 ночью. Изменение погоды многие уже почувствовали сегодня, 16 марта: после обеда солнце затянули облака, немного похолодало и подул небольшой ветер.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели советуют красноярцам быть предельно осторожными и по возможности отменить прогулки. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать квартир или офисов. Отгоните от старых деревьев и строительных заборов свои автомобили. Не стойте под линиями электропередач и не прячьтесь у стен: сверху могут упасть плитки вентилируемого фасада или кусок шифера с крыши. Разумеется, нельзя сжигать мусор во дворах в частном секторе или на дачах.

И запомните телефоны экстренной службы, по которым можно звонить с любого оператора даже при отрицательном балансе: 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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