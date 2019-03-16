Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми ручьями

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-16T11:17:40+03:00

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Житель одного из домов на улице Ольховой, в микрорайоне Солнечном, шокировал своих соседей, живущих этажом ниже. И вправду, нервы должны быть стальными – судите сами: выходят соседи на свой балкон, а там на всю стену, сверху вниз, следы кровавого ручья. На полу – пятно крови. И еще весь подоконник ею заляпан. Все это соседи сняли на видео и выложили в группе «Наш мкр. Солнечный».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697506" frameborder="0"></iframe> Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми следами.

«На самом деле сосед сверху всего лишь решил разморозить мяско. Не подумайте, ничего противозаконного в этом нет, бдительные соседи сходили в гости к «соседу – мясоеду» и лично убедились в отсутствии криминала. Но выглядит, конечно, жутковато» - пояснили в комментарии к новости.

Пользователи паблика тут же обернули это в шутку. Кто-то предложил снять фильм ужаса. Кто-то похвалил соседей за храбрость – не испугались, пошли выяснять, что над ними происходить (а вдруг там маньяк с топором). Третьи посоветовали в подобных ситуациях все-таки вызывать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU