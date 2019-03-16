2019-03-16T11:17:40+03:00
Происшествия

Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми ручьями

Выглядит жутко, но никакого криминала [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми ручьямиЖитель Красноярска шокировал соседей кровавыми ручьямиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель одного из домов на улице Ольховой, в микрорайоне Солнечном, шокировал своих соседей, живущих этажом ниже. И вправду, нервы должны быть стальными – судите сами: выходят соседи на свой балкон, а там на всю стену, сверху вниз, следы кровавого ручья. На полу – пятно крови. И еще весь подоконник ею заляпан. Все это соседи сняли на видео и выложили в группе «Наш мкр. Солнечный».

Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми следами.

«На самом деле сосед сверху всего лишь решил разморозить мяско. Не подумайте, ничего противозаконного в этом нет, бдительные соседи сходили в гости к «соседу – мясоеду» и лично убедились в отсутствии криминала. Но выглядит, конечно, жутковато» - пояснили в комментарии к новости.

Пользователи паблика тут же обернули это в шутку. Кто-то предложил снять фильм ужаса. Кто-то похвалил соседей за храбрость – не испугались, пошли выяснять, что над ними происходить (а вдруг там маньяк с топором). Третьи посоветовали в подобных ситуациях все-таки вызывать полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об ураганном ветре, который принесет похолодание
Оперативная группа полиции из Красноярска отправляется в командировку на Северный Кавказ
Красноярцам напомнили о сезоне клещей и прививках
За запрет строить в Красноярске завод ферросплавов компания требует 23,5 миллиарда рублей
Красноярская молодежь сможет заниматься наукой в любой точке мира
В Красноярском крае в ночном пожаре погибли два малыша
120 гостей и спортсменов обратились за помощью в БСМП во время Универсиады
Владимир Путин подарил 13-летнему красноярскому школьнику набор юного химика
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Tele2, стал лидером клиентского сервиса в российском телеком-сегменте
Спустя 40 лет разлуки: полицейские помогли жителю Геленджика найти сестер в Красноярском крае
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Александр Усс поблагодарил красноярцев, участвоваших в подготовке Универсиады
В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»
Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев считает, что за письмом о его отставке стоит руководство клуба
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
В Красноярске предприятие, сливающее отходы в Енисей, оштрафовали на 5 000 рублей
Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографию
Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились
В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит
Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником