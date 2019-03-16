Оперативная группа полиции из Красноярска отправляется в командировку на Северный Кавказ

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-16T10:37:13+03:00

Оперативная группа полиции из Красноярска в командировку на Северный Кавказ. Фото пресс-службы ГУ МВД по краю

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Из Красноярска в командировку на Северный Кавказ отправляется очередная оперативная группа полиции. Они сменят своих земляков, которые на протяжении последних шести месяцев находились в служебной командировке в Чеченской республике.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, команда сформирована из различных подразделений города. Сотрудники прошли специальную подготовку, во время которой отрабатывали боевую слаженность. Задача у оперативной группы – поддерживать на территории одного из районов Чеченской республики правопорядок и законность, а также обеспечивать общественную безопасность.

Накануне руководство ГУ МВД по краю встретилось с отбывающими сотрудниками. Начальник полиции Александр Речицкий проверил материально-техническую обеспеченность отряда, пообщался с сотрудниками. И заверил, что семьи полицейских на протяжении всей командировки будут находиться под опекой руководства подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU