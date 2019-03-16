Красноярцам напомнили о сезоне клещей и прививках

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-16T08:41:02+03:00

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Красноярцам напомнили о приближающемся сезоне клещей и необходимости прививаться. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что в прошлом году клещей заметили уже в первой декаде апреля. А нынче весна пришла раньше обычного и, кто знает, иксодовые могут проснуться в конце марта. Пик максимальной активности клещей приходится на май-июнь, именно в эти месяцы регистрируется наибольшее число пострадавших от присасывания клещей.

О том, какую опасность они несут, наверняка знают все: клещевой энцефалит приводит к серьезным последствиям для центральной нервной системы. Возможен и летальный исход. Поэтому необходимо поберечься заранее. И самый надежный способ – вакцинация. Сегодня существует несколько видов эффективной сыворотки. Прививаться можно в любое время года, но наибольший эффект – в конце зимы или ранней весной, до начала активности клещей.

Напомним, что есть категории граждан, прививки которым делаются за счет бюджетных средств и в их числе школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU