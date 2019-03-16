2019-03-16T08:08:41+03:00
Общество

За запрет строить в Красноярске завод ферросплавов компания требует 23,5 миллиарда рублей

Арбитражный суд отложил разбирательства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
За запрет строить в Красноярске завод ферросплавов компания требует 23,5 миллиарда рублейЗа запрет строить в Красноярске завод ферросплавов компания требует 23,5 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Красноярского края 12 марта удовлетворил ходатайство компании «ЧЕК-СУ.ВК» (она является истцом) и отложил судебное заседание в связи с необходимостью представить дополнительные доказательства в материалы дела. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Ответчиком по делу выступает Шуваевский сельский совет Емельяновского района. Истец требует с него 23,5 миллиарда рублей в счет возмещения вреда. Напомним, что речь идет о строительстве завода ферросплавов на площадке пустующих цехов «Крастяжмаша». Сначала разрешение на строительство было выдано, затем край отозвал разрешение.

Исковое заявление от компании было подано в суд в декабре 2017 года. В феврале текущего года производство по делу продолжилось. Следующее заседание назначено на 14 мая. С подробной информацией по делу можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцам напомнили о сезоне клещей и прививках
Красноярская молодежь сможет заниматься наукой в любой точке мира
В Красноярском крае в ночном пожаре погибли два малыша
120 гостей и спортсменов обратились за помощью в БСМП во время Универсиады
Владимир Путин подарил 13-летнему красноярскому школьнику набор юного химика
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Tele2, стал лидером клиентского сервиса в российском телеком-сегменте
Спустя 40 лет разлуки: полицейские помогли жителю Геленджика найти сестер в Красноярском крае
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Александр Усс поблагодарил красноярцев, участвоваших в подготовке Универсиады
В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»
Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев считает, что за письмом о его отставке стоит руководство клуба
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
В Красноярске предприятие, сливающее отходы в Енисей, оштрафовали на 5 000 рублей
Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографию
Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились
В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит
Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником