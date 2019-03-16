За запрет строить в Красноярске завод ферросплавов компания требует 23,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-16T08:08:41+03:00

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Арбитражный суд Красноярского края 12 марта удовлетворил ходатайство компании «ЧЕК-СУ.ВК» (она является истцом) и отложил судебное заседание в связи с необходимостью представить дополнительные доказательства в материалы дела. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Ответчиком по делу выступает Шуваевский сельский совет Емельяновского района. Истец требует с него 23,5 миллиарда рублей в счет возмещения вреда. Напомним, что речь идет о строительстве завода ферросплавов на площадке пустующих цехов «Крастяжмаша». Сначала разрешение на строительство было выдано, затем край отозвал разрешение.

Исковое заявление от компании было подано в суд в декабре 2017 года. В феврале текущего года производство по делу продолжилось. Следующее заседание назначено на 14 мая. С подробной информацией по делу можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU