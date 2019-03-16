Красноярская молодежь сможет заниматься наукой в любой точке мира

СЕГОДНЯ 07:11 2019-03-16T07:11:21+03:00

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Красноярская молодежь может получить гранты на участие в научных мероприятиях в любой точке мира. Красноярский краевой фонд науки принимает заявки на ежегодный конкурс проектов участия студентов, аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных мероприятиях и стажировках. Заявки принимаются до 25 марта. Возраст конкурсантов – от 18 до 35 лет включительно.

Как рассказала исполнительный директор Красноярского краевого фонда науки Ирина Пантелеева, конкурс очень популярен у молодежи. Он проводится уже 11-й год. И если в первый раз в 2009 году было подано всего 50 заявок, то сегодня принимают около 300. К тому же растет и бюджет конкурса – от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Победа в конкурсе – это грант на участие в научном мероприятии или прохождение стажировки в любой точке мира. За 10 лет география академической мобильности насчитывает 39 стран и 50 субъектов РФ. Молодые ученые нашего региона представляют свои научные результаты во Франции, Великобритании, Греции, ЮАР, ОАЭ, Японии, Дании, Аргентине, Швеции, Италии, а также во всех уголках России: от Владивостока до Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU