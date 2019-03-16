2019-03-16T05:34:58+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в ночном пожаре погибли два малыша

Их мать с ожогами находится в больнице
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в ночном пожаре погибли два малышаВ Красноярском крае в ночном пожаре погибли два малышаФото: Мария ЛЕНЦ
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Страшный пожар произошел этой ночью в деревне Бобровка Казачинского района. Как рассказали в МЧС России по Красноярскому краю, звонок о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:10 ночи. Очевидцы сообщили, что горит одноэтажный частный дом.

Из-за того, что огонь заметили поздно, к приезду пожарных уже были охвачены огнем крыша и веранда дома. Два человека смогли самостоятельно выбраться на улицу. Но трагедии не удалось избежать. Погибли двое детей – девочка 2016 года и мальчик 2018 года рождения. Молодая 22-летняя женщина получила ожоги 2 и 3 степени. По всей вероятности, это их мать, которая пыталась спасти малышей. Ее госпитализировали в Казачинскую районную больницу. Родным потребовалась помощь психологов.

По информации спасателей на месте работали 22 человека и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 64 квадратных метра – фактически выгорел ведь дом. Полностью справиться с огнем удалось к 06:50 утра. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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