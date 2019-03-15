120 гостей и спортсменов обратились за помощью в БСМП во время Универсиады

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-15T15:39:06+03:00

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В БСМП рассказали, с какими жалобами к врачам обращались спортсмены и гости Универсиады. Как говорят медики, серьезных травм, к счастью, не было. А вот простуды, проблемы с давлением и прочие радости акклиматизации - частенько встречались. Также обращались за помощью гости при соматических заболеваниях. Всего за время Универсиады, по информации пресс-службы БСМП, к ним обратились 120 гостей и спортсменов. Каждый со своей маленькой неприятностью.

Впрочем, спорт есть спорт, и кое-какие травмы все-таки приходилось лечить. Например, австралийская фигуристка обратилась за помощью после неудачно исполненного прыжка и падения на лед - девушка повредила ногу. Но, опять же к счастью, травма оказалась нестрашной, и госпитализация ей не потребовалась После того, как помощь ей оказали, девушка и ее тренер с удовольствием сфотографировались с врачами - на память.

ИСТОЧНИК KP.RU