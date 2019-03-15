2019-03-15T15:39:06+03:00
Общество

120 гостей и спортсменов обратились за помощью в БСМП во время Универсиады

Проблемы с давлением и простуды - самые частые жалобы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото с австралийской фигуристкой - на память Фото: БСМПФото с австралийской фигуристкой - на память Фото: БСМП
Изменить размер текста:

В БСМП рассказали, с какими жалобами к врачам обращались спортсмены и гости Универсиады. Как говорят медики, серьезных травм, к счастью, не было. А вот простуды, проблемы с давлением и прочие радости акклиматизации - частенько встречались. Также обращались за помощью гости при соматических заболеваниях. Всего за время Универсиады, по информации пресс-службы БСМП, к ним обратились 120 гостей и спортсменов. Каждый со своей маленькой неприятностью.

Впрочем, спорт есть спорт, и кое-какие травмы все-таки приходилось лечить. Например, австралийская фигуристка обратилась за помощью после неудачно исполненного прыжка и падения на лед - девушка повредила ногу. Но, опять же к счастью, травма оказалась нестрашной, и госпитализация ей не потребовалась После того, как помощь ей оказали, девушка и ее тренер с удовольствием сфотографировались с врачами - на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин подарил 13-летнему красноярскому школьнику набор юного химика
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Tele2, стал лидером клиентского сервиса в российском телеком-сегменте
Спустя 40 лет разлуки: полицейские помогли жителю Геленджика найти сестер в Красноярском крае
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Александр Усс поблагодарил красноярцев, участвоваших в подготовке Универсиады
В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»
Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев считает, что за письмом о его отставке стоит руководство клуба
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
В Красноярске предприятие, сливающее отходы в Енисей, оштрафовали на 5 000 рублей
Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографию
Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились
В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит
Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником