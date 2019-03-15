2019-03-15T13:31:21+03:00
Экономика

ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ внедряет новую модель взаимодействия с малым и средним бизнесом. Специально для этого сегмента банк создал продуктовую и цифровую фабрики. Они будут заниматься разработкой и внедрением новых технологичных продуктов и услуг.

Продуктовая фабрика ВТБ, возглавляемая руководителем департамента анализа, координации и продуктового развития - старшим вице-президентом ВТБ Юлией Копытовой, нацелена на динамичное развитие транзакционных и кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Ее работа позволит усовершенствовать и ускорить разработку новых предложений, полностью покрывающих потребности бизнеса, и обеспечит их оперативное внедрение на рынок.

ВТБ Спартак Солонин. Фото: банк ВТБ

ВТБ Спартак Солонин. Фото: банк ВТБ

Цифровую фабрику возглавляет руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. Подразделение отвечает за развитие дистанционных продаж и формирование комплекса небанковских сервисов для сегмента МСБ. Среди задач цифровой фабрики – организация бизнес-процессов продаж в дистанционных каналах, внедрение и развитие небанковских сервисов для предпринимателей, обеспечение клиентов современными цифровыми решениями для бизнеса, а также развитие новых digital-каналов коммуникаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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