Спустя 40 лет разлуки: полицейские помогли жителю Геленджика найти сестер в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-15T13:03:25+03:00

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Спустя 40 лет разлуки житель Геленджика нашел сестер в Красноярском крае. Последний раз пожилой мужчина видел их в 80-х годах. Долго сам пробовал искать, но безрезультатно. Сейчас ему уже за 80 лет, вести активные поиски не может. Вот и решил просить помощи у полиции. Знал о сестрах мало - только то, что жили когда-то в крае, имена и фамилии. На этом все. Но полицейским удалось отыскать обеих женщин.

- Сотрудники по вопросам миграции оперативно разыскали родственников. Выяснилось, что одна из сестер проживает в Красноярске, а другая в Емельяново, - рассказали Комсомольской правде - Красноярск в региональном главке МВД.

К слову, в полиции говорят, что такую услугу может получить любой человек. Надо только оставить заявление в электронном виде на портале госуслуг. Сделать это можно из любой точки страны и совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU