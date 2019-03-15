Александр Усс поблагодарил красноярцев, участвоваших в подготовке Универсиады

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-15T12:39:14+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке Универсиады. И речь не только о руководящих работниках, а в первую очередь -о проектировщиках и строителях, бизнесменах, работниках науки, культуры и спорта, здравоохранения, силовых структур и волонтерах. Ведь 95 процентов всех работ были сделаны хозяевами праздника, красноярцами.

- Каждый из объектов Студенческих игр по-своему уникален, некоторые из них – лучшие в своём классе, - отметил губернатор. - Это и хоккейный стадион «Енисей», и кластер «Сопка», и прекрасные ледовые дворцы, которые можно трансформировать в грандиозные выставочные и концертные площадки. Все это большое наследие Всемирных зимних студенческих игр. Универсиада стала мощным стимулом для инфраструктурного обновления города. Мы построили, реконструировали и полностью отремонтировали 34 объекта. Я благодарю всех земляков - спасибо за большую работу, за стремление сделать максимум возможного и даже невозможное!

ИСТОЧНИК KP.RU