2019-03-15T12:12:00+03:00
Общество

В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»

Горожане могут бесплатно проконсультироваться с узкими специалистами и пройти диагностику
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Фото: Красноярская ЯрмаркаФото: Красноярская Ярмарка
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С 14 по 16 марта в МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019».

16 марта горожане могут бесплатно проконсультироваться с узкими специалистами и пройти диагностику.

Консультации будут проводить ортопеды, неврологи, мануальные терапевты, офтальмологи, психологи. Бесплатно можно сделать флюорографию, анализ крови, проверить зрение, сдать кровь, сделать диагностику стоп. С большими скидками на выставке можно сделать УЗИ щитовидной железы, почек, малого таза, брюшной полости, молочной железы.

Также для посетителей будут работать 14 школ здоровья. Здесь ведущие врачи Красноярска проведут мастер-классы по профилактике и лечению различных заболеваний – гипертонии, диабета, бронхиальной астмы, патронажному уходу и так далее.

Медицинская выставка «ЕнисейМедика» будет работать с 14 по 16 марта в выставочном центре «Сибирь» на Авиаторов, 19. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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