В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»
С 14 по 16 марта в МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019».
16 марта горожане могут бесплатно проконсультироваться с узкими специалистами и пройти диагностику.
Консультации будут проводить ортопеды, неврологи, мануальные терапевты, офтальмологи, психологи. Бесплатно можно сделать флюорографию, анализ крови, проверить зрение, сдать кровь, сделать диагностику стоп. С большими скидками на выставке можно сделать УЗИ щитовидной железы, почек, малого таза, брюшной полости, молочной железы.
Также для посетителей будут работать 14 школ здоровья. Здесь ведущие врачи Красноярска проведут мастер-классы по профилактике и лечению различных заболеваний – гипертонии, диабета, бронхиальной астмы, патронажному уходу и так далее.
Медицинская выставка «ЕнисейМедика» будет работать с 14 по 16 марта в выставочном центре «Сибирь» на Авиаторов, 19. Вход бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU