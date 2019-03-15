Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев считает, что за письмом о его отставке стоит руководство клуба

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-15T11:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Аленичев, главный тренер ФК «Енисей», отреагировал на открытое обращение фанатов к властям края с просьбой убрать его с поста. Аленичев считает, что письмо заказное и появилось по инициативе руководства клуба. Об этом он заявил в интервью Спорт-Экспрессу. Более того, Аленичев называет и фамилии заказчиков - менеджеры Петровский и Рубцов. По мнению Дмитрия Аленичева, именно по их инициативе спровоцирована скандальная ситуация с пьяным вождением, а также и письмо фанатов клуба, требующих отставки тренера.

- Прекрасно осознаю истинные причины появления этого обращения, полного упреков лично мне и старшему тренеру Титову, - сказал Аленичев. - В курсе, что за заявлением фанатов стоит заказ руководителя клуба Рубцова, а его текст написан спортивным директором Денисом Петровским. Все это вписывается в политику этих функционеров за последнее время.

Также Аленичев заявил, что на его место уже ищут другого тренера. И якобы переговоры ведутся с двумя очень известными тренерами. Кто это - история умалчивает.

Напомним, ранее футбольные фанаты разместили в соцсетях официальное обращение к губернатору края Александру Уссу с просьбой вмешаться и убрать с постов Аленичева и Титова. ФК «Енисей» занимает последнюю строчку турнирной таблицы премьер-лиги - 16 место. 9 марта команда проиграла ФК «Крылья советов» со счетом 4:0.

ИСТОЧНИК KP.RU