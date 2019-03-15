Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-15T09:32:56+03:00

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Жить стало дороже, жить стало сложнее. В Красноярском крае сократились реальные доходы населения, сообщают статистики. По данным, которые приводит Красноярскстат, причина кроется в общем росте цен на товары и услуги. Итак, согласно статистике, в прошлом году среднедушевые доходы населения края составили 28 425,4 рубля. Это на 1,8 процента выше, чем в 2017-м. Есть одна загвоздка: если доходы сопоставить с индексом потребительских цен и скорректировать, получится, что они... уменьшились. И значительно, на 1,2 процента.

Среднемесячная зарплата в крае на начало года составила 44 916,6 рубля. Но поскольку цены практически на все выросли, то рост составил лишь 3,1 прцента к уровню 2017 года. При этом традиционно больше всего получают работники, занятые в нефтедобыче и газовой отрасли - 132 513,9 рубля в месяц. Меньше всего платят сотрудникамтуриндустрии - 15 587,6 рубля. Пенсии - отдельная тема. Их размер в регионе вырос на 5,9 процента и в средем составляет 15 061,5 рубля. Однако если учесть инфляцию и общее удорожание, то увеличился размер выплат всего на 0,8 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU