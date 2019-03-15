2019-03-15T09:13:42+03:00
Туризм

В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит

И просят отдыхающих на выходных приезжать сюда на общественном транспорте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватитВ ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватитФото: Мария ЛЕНЦ
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В преддверии выходных красноярцев предупредили, что парковок у Гремячей гривы на всех определенно не хватит. В краевой ГИБДД настоятельно советуют автомобилистам, желающим здесь отдохнуть, пересесть на общественный транспорт.

При этом госавтоинспекторы напомнили, что здесь всего 130 парковочных мест: 100 - рядом с корпусами СФУ на Свободном, 79 и еще 30 - на Биатлонной, рядом с парком. Резкое потепление, вероятнее всего, вызовет наплыв отдыхающих. При этом, очевидно, что на всех, желающих погулять на свежем воздухе и насладиться первыми теплыми весенними деньками, мест не хватит. Так что собираетесь на Гремячую гриву, поезжайте на автобусе. Это поможет избежать ненужных проблем с представителями власти. Ведь если машина будет припаркована с нарушениями, ее обязательно отвезут на штрафстоянку - ГИБДД будет бдить и позаботится об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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