Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-15T07:44:21+03:00

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Житель Красноярска выиграл суд против магазина, в котором приобрел неисправный телевизор, но сам попал в список должников, сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю. Дело было так. Мужчина купил в магазине телевизор, однако через некоторое время он начал показывать серые вертикальные полоски. Покупатель обратился в магазин, и товар заменили га аналогичный. Но... вот незадача - и этот телевизор оказался неисправным. В магазине менять товар отказались, и мужчина пошел в суд, прихватив с собой акт независимой оценки. И отсудил у магазина 255 тысяч рублей. Однако, по решению суда, при этом он обязан был вернуть неисправный товар.

Примечательно, что постановление суда не торопились исполнять обе стороны процесса. Тогда приставы арестовали счета магазина - деньги были выплачены истцу. Магазин же телевизор так и не получил. И также обратился к приставам.

- Бывший взыскатель стал должником и поскольку возвращать телевизор не торопился, пополнил ряды граждан, ограниченных в праве выезда за пределы Российской Федерации, - пояснили в ведомстве.

В данный момент стороны утрясли вопрос: телевизор возвращен магазину.

ИСТОЧНИК KP.RU