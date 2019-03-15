Мэрия Красноярска не отменит паспорта фасадов, потому что боится «правового нигилизма»
Паспорта фасадов - это определенно надолго, если не навсегда. По крайней мере, в мэрии Красноярска отменять их не хотят. Накануне Олег Животов, замглавы Красноярска, заявил журналистам, что отменять принятое решение по паспортам категорически нельзя. Напомним, что ранее по паспортам фасадов прошли общественные слушания, и 95 процентов участников высказалось за их отмену. Животов считает иначе.
- Отменять эту норму категорически нельзя, поскольку мы опять вернемся к тому беспределу и правовому нигилизму, - говорит замглавы Красноярска.
В качестве аргументов Олег Животов приводит тот факт, что после введения требований к паспортам фасадов изменения в городе налицо. Что касается призывов их отменить, то замглавы говорит, что это популистские заявления некоторых политиков, которые таким образом делают себе имя и рейтинг.
ИСТОЧНИК KP.RU