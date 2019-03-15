2019-03-15T05:55:53+03:00
Общество

На выходных в Красноярск за потеплением придет резкое похолодание

В субботу до плюс 15, а в воскресенье...
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На выходных за потеплением придет резкое похолоданиеНа выходных за потеплением придет резкое похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ
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За потеплением в Красноярск придет резкое похолодание, предупреждают синоптики. И если суббота будет по-настоящему весенней, то в воскресенье погода резко испортится. Перепад значительный, поэтому людям с хроническими заболеваниями стоит поберечь себя и подготовиться заранее.

По данным метеорологов Среднесибирского УГМС, днем в пятницу, 15 марта, осадков не ожидается, температура воздуха достигнет плюс 13 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В субботу днем еще теплее - температура воздуха в центральных и южных районах края и Хакасии поднимется местами до плюс 15 градусов, сообщает ТВК.

- 13-16 марта на территории центральных и южных районов Красноярского края, республики Хакасия ожидается аномально теплая погода, - говорят синоптики.

Похолодание начнется с воскресенья: днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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