Эксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать качественную колбасу

СЕГОДНЯ 05:17 2019-03-15T05:17:36+03:00

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Что может быть вкуснее хорошего кусочка колбаски на ароматном хлебе? Да, ничего! Правда, качественную колбасу выбрать в магазинах Красноярска все сложнее - ассортимент богатый, но вкус зачастую, мягко говоря, так себе. Как не прогадать, рассказали эксперты ассоциации «Енисейский стандарт». Они предлагают делать ставку на колбасы местных производителей. Чтобы не ошибиться, ищите на изделиях знак «зеленая шишка» - это подтверждение того, что товар проверен, одобрен и соответствует нормам качества.

- Среди продукции, отмеченной знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт», конечно, есть и колбасы, - говорит председатель координационного совета ассоциации Игорь Домнин.

Производители края, как правило, используют мясо животных, выращенных здесь же, а значит, поступает оно на предприятия не замороженным, а охлажденным и довольно свежим - это напрямую влияет на конечный вкус продукта.

С любыми вопросами и предложениями можно обращаться в колл-центр ассоциации по телефону 7 (902) 911-22-17.

ИСТОЧНИК KP.RU