2019-03-15T04:48:36+03:00
Общество

В Красноярске запретят ездить большегрузам

На междугородние автобусы запрет не распространяется
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На междугородние автобусы запрет не распространяетсяНа междугородние автобусы запрет не распространяетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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На целый месяц в Красноярске запретят ездить грузовикам, сообщает департамент горхозяйства. Как уточнили в пресс- службе, мера эта ежегодная и связана с активным таянием и распутицей. Так что с 14 апреля по 14 мая грузовиков в городе не будет.

Запрет связан с необходимостью сохранить городские дороги в надлежащем состоянии. При этом не имеет значения, груженый ли тяжеловоз или пустой - запрет одинаково распространяется на всех. Что касается технических характеристик, то под запрет попадают машины с допустимой нагрузкой на каждую ось при одиночной оси — 6 тонн, двухосной — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны.

Водители большегрузов о сезонных изменениях будут предупреждены временными дорожными знаками. Дорожники будут отслеживать ситуацию с помощью передвижных и стационарных постов весового контроля. Междугородним автобусам, впрочем, это не помешает - ограничения на них не распространяются. Также проезд разрешен для медиков, спасательной и почтовых служб, пожарной охраны и правоохранительных органов. Если водитель нарушит запрет, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Если проезд необходим, требуется получить специальное разрешение в УДИБ по адресу: Калинина, 75/4, кабинет 204, телефон (391) 217-97-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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