2019-03-14T16:12:03+03:00
Спорт

Капитана ХК «Енисей» Сергея Ломанова дисквалифицировали на 10 игр и оштрафовали

Причина – резкие высказывания о судействе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Капитана ХК «Енисей» Сергея Ломанова дисквалифицировали на 10 игр и оштрафовалиКапитана ХК «Енисей» Сергея Ломанова дисквалифицировали на 10 игр и оштрафовали
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Капитана ХК «Енисей» Сергея Ломанова-младшего дисквалифицировали на 10 игр и оштрафовали на 100 тысяч рублей. А вместе с ним – и главного тренера команды Виталия Ануфриенко. Так решил контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России. Причина такого жесткого решения – резкое высказывание именитого хоккеиста о судействе.

Инцидент произошел 5 марта, когда «Енисей» играл с «Уральским трубником». Ломанов заявил, что судьи судят нечестно, а Борис Скрынник – глава Федерации – «убивает» российский хоккей.

В своем интервью Новостям ТВК Сергей Ломанов рассказал, что во время был эмоционален и сгоряча высказался на камеру. Но от своих слов не отказывается, проблемы с несправедливым судейством действительно существуют: «Я эмоционально высказался. Я сказал то, что я думаю и не жалею об этом».

Спорный матч проходил в Ульяновске, «Енисей» проиграл «Уральскому трубнику» со счетом 2:3. А ведь в январе красноярская команда победила этот же самый «Трубник» - 8:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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