Красноярский музыкальный театр покажет свое закулисье

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-14T15:36:53+03:00

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16 марта Красноярский музыкальный театр дает старт «Театральной ночи». Она пройдет под девизом «Весь мир – театр» и будет посвящена Году театра в России. Ее решено посвятить ее театральным секретам и показать то, что скрыто от глаз публики. Интересного там, за кулисами, очень много. Как работают пошивочный, бутафорский, гримерно-постижерный и художественно-оформительский цеха театра расскажут их работники. Покажут, как создается сценическая одежда и реквизит к спектаклям, продемонстрируют искусство грима, создания причесок и париков.

В большом зале состоится дефиле – артисты выступят в роли моделей и представят костюмы из самых ярких постановок театра: «Голубая камея», «Казанова», «Винил», «Мертвые души», «Как вернуть мужа» и других. Костюмы очень яркие, самобытные, их можно будет потрогать, а может быть даже примерить.

Кроме этого, гости театра смогут насладиться музыкой в исполнении оркестра, посмотреть отрывки из спектаклей «Мне осталась одна забава…» и «Жила-была деревня». О тонкостях актерского мастерства и работе с аудиторией расскажет режиссер заслуженный артист России Юрий Цехановский. О классической и современной хореографии – главный балетмейстер театра Елена Слободчикова.

КОНКРЕТНО

Когда: 16 марта в 22:00 часа

Цена билета: 150 рублей.

Купить билет заранее можно на сайте театра.

Афиша "Театральной ночи"

ИСТОЧНИК KP.RU