2019-03-14T15:36:53+03:00
Звезды

Красноярский музыкальный театр покажет свое закулисье

Зрители узнают, как создаются спектакли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярский музыкальный театр покажет свое закулисье. Фото: официальный сайт театраКрасноярский музыкальный театр покажет свое закулисье. Фото: официальный сайт театра
Изменить размер текста:

16 марта Красноярский музыкальный театр дает старт «Театральной ночи». Она пройдет под девизом «Весь мир – театр» и будет посвящена Году театра в России. Ее решено посвятить ее театральным секретам и показать то, что скрыто от глаз публики. Интересного там, за кулисами, очень много. Как работают пошивочный, бутафорский, гримерно-постижерный и художественно-оформительский цеха театра расскажут их работники. Покажут, как создается сценическая одежда и реквизит к спектаклям, продемонстрируют искусство грима, создания причесок и париков.

В большом зале состоится дефиле – артисты выступят в роли моделей и представят костюмы из самых ярких постановок театра: «Голубая камея», «Казанова», «Винил», «Мертвые души», «Как вернуть мужа» и других. Костюмы очень яркие, самобытные, их можно будет потрогать, а может быть даже примерить.

Кроме этого, гости театра смогут насладиться музыкой в исполнении оркестра, посмотреть отрывки из спектаклей «Мне осталась одна забава…» и «Жила-была деревня». О тонкостях актерского мастерства и работе с аудиторией расскажет режиссер заслуженный артист России Юрий Цехановский. О классической и современной хореографии – главный балетмейстер театра Елена Слободчикова.

КОНКРЕТНО

Когда: 16 марта в 22:00 часа

Цена билета: 150 рублей.

Купить билет заранее можно на сайте театра.

Афиша "Театральной ночи"

Афиша "Театральной ночи"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитана ХК «Енисей» Сергея Ломанова дисквалифицировали на 10 игр и оштрафовали
Красноярцы заметили, как утонул сквер Универсиады стоимостью 27 миллионов
В Красноярске в этом году отремонтируют 21 объект улично-дорожной сети
В Красноярске выступит британская группа «Enter Shikari»
В Красноярске «Газель» на полном ходу перевернула на крышу иномарку
В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти
Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летом
Красноярцам пообещали аномальное для марта тепло перед заморозками
Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения
Красноярцы требуют запретить курить на набережной
Жительница Красноярска распустила слухи о заразной болезни знакомой школьницы
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год