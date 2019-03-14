Красноярцы заметили, как утонул сквер Универсиады стоимостью 27 миллионов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-14T15:10:47+03:00

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Сквер Универсиады в Свердловском районе открыли ровно за 120 дней до начала мирового спортивного события. Раньше на этом месте были старые двухэтажки. Когда их снесли и спросили мнение живущих рядом горожан, что бы они хотели здесь видеть, 15 тысяч человек проголосовали именно за общественное пространство: чтобы была зона отдыха, детская площадка. Обошлось обустройство сквера в 27 миллионов рублей.

Но вот наступила весна, сквер утонул в лужах. Известный красноярский художник Сергей Филинин выложил в своем блоке несколько фотографий и поделился впечатлениями, что устроители сквера многое не продумали. Например, насыпали гору земли между сквером и дорогой, а теперь с нее плывет грязь. Да и в целом проблема с отведения воды не решена. Так что такие лужи здесь будут после каждого дождя.

Кстати, в администрации Свердловского района уже отреагировали на это и сообщили, что скоро в рамках двухмесячника благоустройства там наведут порядок, лужи высохнут, а земляной склон укрепят.

ИСТОЧНИК KP.RU