2019-03-14T14:16:03+03:00
Общество

В Красноярске в этом году отремонтируют 21 объект улично-дорожной сети

Идет подготовка к новому ремонтному сезону
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в этом году отремонтируют 21 объект улично-дорожной сетиВ Красноярске в этом году отремонтируют 21 объект улично-дорожной сетиФото: Мария ЛЕНЦ
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Мэрия Красноярска начала подготовку к новому дорожно-ремонтному сезону. В этом году будет реализовываться третий этап федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В план ремонта включен 21 объект. Это капитальный ремонт на улице Ястынской, ремонт 14 участках дорог. И еще на 6 участках проведут мероприятия по снижению мест концентрации ДТП.

Подготовка документации подходит к завершению. До конца марта администрация города проведет аукцион на 565 миллионов рублей – это средства, которые предусмотрены из федерального и краевого бюджета. Планируется, что до 10 марта все договоры с подрядчиками уже будут заключены.

- Контракты должны быть исполнены до конца августа, несмотря на то, что благоустроительный сезон позволяет продолжать работы еще в сентябре и октябре, - отметил первый замглавы города Владислав Логинов.

В мэрии отметили, что учли просьбу горожан и включили в план ремонта улицы на правобережье: Глинки, Мичурина, Кутузова, Парашютная. На левобережье – проблемные улицы Краснодарская, Спандаряна, Пушкина, которые также постоянно упоминаются жителями как проблемные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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