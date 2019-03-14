СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-14T13:53:56+03:00

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Сегодня днем в Красноярске на улице Партизана Железняка произошла авария с «перевертышем». Информация от очевидцев и видео с камер наружного наблюдения, которые установлены на здании ТРЦ «Июнь», появилась в социальной сети, в группе «ЧП-Красноярск».

В Красноярске «Газель» на полном ходу перевернула на крышу иномарку.

На видео можно разглядеть, как желтый микроавтобус пытается свернуть с главной дороги к площадке «Июня», в этот момент мимо, по выделенной автобусной полосе, мчится легковой автомобиль. «Газель» буквально цепляет его и от удара "Митцубиси" переворачивается на крышу.

В ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили, что водитель «Газели» двигался в средней полосе и на линии разрыва собирался повернуть в сторону ТРЦ как раз на линии разрыва и тут столкнулся с «Митцубиси», а от него уже отлетел в третий автомобиль, «Рено». От удара «японец» перевернулся на крышу.

Прибывшие на место сотрудники ДПС проверили участников аварии, все были трезвые. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU