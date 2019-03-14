В Красноярске выступит британская группа «Enter Shikari»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-14T13:57:31+03:00

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Группа «Enter Shikari» выступит в Красноярске 18 марта в клубе «Романтика».

«Enter Shikari» — четверо смелых парней из Британии, которые в 2003 году основали группу, чье творчество взрывает общепринятые представления о музыкальных жанрах и направлениях. Они придумали свой стиль под названием «транскор» («trancecore»), объединив хардкор и транс, пост-хардкор и металкор с электронными сэмплами. Эти парни по-настоящему зажигают, заставляя зал ходить ходуном от невероятного драйва.

Рау Рейнольдс (вокал/электроника) о грядущем туре в Россию:

- С момента нашей первой поездки в Россию страна заняла особое место в наших сердцах. Страсть фанатов невероятна и сделала Россию нашим вторым домом. Мы с нетерпением ждем выступлений в регионах страны.

У вас есть возможность сходить на концерт группы «Enter Shikari» бесплатно. Принимайте участие в розыгрыше билетов в нашей группе ВКонтакте.

Enter Shikari в VK.

КОНКРЕТНО

Когда: 18 марта в 20:00

Где: клуб «Романтика»

16+

ИСТОЧНИК KP.RU