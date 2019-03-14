2019-03-14T13:57:31+03:00
Звезды

В Красноярске выступит британская группа «Enter Shikari»

Группа приедет с новым альбомом The Spark и лучшими хитами
Поделиться:
«Enter Shikari» в России«Enter Shikari» в России
Изменить размер текста:

Группа «Enter Shikari» выступит в Красноярске 18 марта в клубе «Романтика».

«Enter Shikari» — четверо смелых парней из Британии, которые в 2003 году основали группу, чье творчество взрывает общепринятые представления о музыкальных жанрах и направлениях. Они придумали свой стиль под названием «транскор» («trancecore»), объединив хардкор и транс, пост-хардкор и металкор с электронными сэмплами. Эти парни по-настоящему зажигают, заставляя зал ходить ходуном от невероятного драйва.

Рау Рейнольдс (вокал/электроника) о грядущем туре в Россию:

- С момента нашей первой поездки в Россию страна заняла особое место в наших сердцах. Страсть фанатов невероятна и сделала Россию нашим вторым домом. Мы с нетерпением ждем выступлений в регионах страны.

У вас есть возможность сходить на концерт группы «Enter Shikari» бесплатно. Принимайте участие в розыгрыше билетов в нашей группе ВКонтакте.

Enter Shikari в VK.

КОНКРЕТНО

Когда: 18 марта в 20:00

Где: клуб «Романтика»

16+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске «Газель» на полном ходу перевернула на крышу иномарку
В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти
Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летом
Красноярцам пообещали аномальное для марта тепло перед заморозками
Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения
Красноярцы требуют запретить курить на набережной
Жительница Красноярска распустила слухи о заразной болезни знакомой школьницы
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год