2019-03-14T12:20:20+03:00
Общество

Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летом

А пока их планируют протестировать на нескольких маршрутах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летомРасчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся только летом. В краевом минтрансе даже не называют точную дату, ориентируют на середину. Видимо, не хотят заранее упреждать события. Ведь перед запуском нового сервиса его нужно еще протестировать и устранить возможные недостатки.

В «Красноярскавтотрансе», а именно эта организация отвечает за удобство и контроль над расчетами между пассажирами и перевозчиками, уже закупили необходимое количество оборудования. Терминалы для тестирования будут установлены на муниципальных маршрутах. Каких, еще не выбрали. Терминалы универсальные, то есть будут опознавать и банковские, и социальные, и транспортные карты.

Впрочем, как отметил гендиректор «Красноярскавтотранса» Вячеслав Ерошевич, перевозчики ведь могут и отказаться от безналичной оплаты. Это их право. Однако будет не в их интересах: пассажиры все чаще отказываются нынче от монет в кармане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске выступит британская группа «Enter Shikari»
В Красноярске «Газель» на полном ходу перевернула на крышу иномарку
В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти
Красноярцам пообещали аномальное для марта тепло перед заморозками
Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения
Красноярцы требуют запретить курить на набережной
Жительница Красноярска распустила слухи о заразной болезни знакомой школьницы
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год