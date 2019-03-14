Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летом

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-14T12:20:20+03:00

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Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся только летом. В краевом минтрансе даже не называют точную дату, ориентируют на середину. Видимо, не хотят заранее упреждать события. Ведь перед запуском нового сервиса его нужно еще протестировать и устранить возможные недостатки.

В «Красноярскавтотрансе», а именно эта организация отвечает за удобство и контроль над расчетами между пассажирами и перевозчиками, уже закупили необходимое количество оборудования. Терминалы для тестирования будут установлены на муниципальных маршрутах. Каких, еще не выбрали. Терминалы универсальные, то есть будут опознавать и банковские, и социальные, и транспортные карты.

Впрочем, как отметил гендиректор «Красноярскавтотранса» Вячеслав Ерошевич, перевозчики ведь могут и отказаться от безналичной оплаты. Это их право. Однако будет не в их интересах: пассажиры все чаще отказываются нынче от монет в кармане.

ИСТОЧНИК KP.RU