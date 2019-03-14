Красноярцам пообещали аномальное для марта тепло перед заморозками

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-14T11:54:26+03:00

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Жителям центральных и южных районов Красноярского края пообещали аномальное для марта тепло. Уже завтра, в пятницу 15 марта, столбик термометра днем поднимется до отметки +15 градусов. И продержится как минимум пару дней. Но и этих двух дней будет достаточно, чтобы началось резкое таяние снегов. А это значит, что велика угроза подтопления пониженных участков местности.

Специалисты МЧС предупреждают, что многие проблемы, связанные с подтоплением – так называемые «дворовые» подтопления можно предотвратить. Главное, сделать внимание стокам, по которым будет уходить вода. Если заранее пробить канавку или почистить вовремя водосточную трубу, то вода будет стекать по указанному ей пути, не заливая дворы, подвалы, огороды, подворья.

- К сожалению, многие владельцы частных домов не принимают действенных мер пока ситуация не станет критической. В результате – огромные лужи, грязь, сырость в доме и вокруг, - рассказали в МЧС.

Добавим, что аномальное потепление будет недолгим. Уже с воскресенья, 17 марта, начнется похолодание, ночью – до отметки в -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU