2019-03-14T11:17:37+03:00
Общество

Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля

Предстоит очистить город от мусора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля. Фото: администрация КрасноярскаОбщегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля. Фото: администрация Красноярска
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Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. Субботник пройдет в рамках традиционного весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». Начнется он с 8 апреля. И к началу лета нужно будет почистить город от грязи, которая накопилась за зиму.

В мэрии отметили, что в этом году генеральная уборка Красноярска прошла раньше обычного – во-первых тепло пришло не по календарю, а во-вторых – Универсиада. К приезду гостей улицы города вымыли, фасады домов покрасили. Но осталось еще много работы. Например, покрасить и отремонтировать дородные ограждения, указатели, автобусные остановки. Почистить столбы и остановки от объявлений, облагородить улично-парковую мебель. И, конечно же, залатать ямы на дорогах.

И, конечно же, одна их самых больных тем для города – вычистить его от скопившегося мусора. Увы, культурой блещут далеко не все, поэтому так много банок, коробок, бутылок вытаивает каждый год из-под снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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