2019-03-14T09:02:51+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ Капитал Инвестиции отменил комиссию при оплате паев банковской картой на сайте своей управляющей компании. Эквайером процесса выступает банк ВТБ. Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Изменения в тарифах касаются всех фондов под управлением ВТБ Капитал Управление активами при оплате картой, выпущенной любым российским банком.

«ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам с использованием банковских карт. Помимо этого, данный проект способствует активному развитию эквайринга внутри группы ВТБ. Мы видим большой потенциал данной услуги и в дальнейшем намерены развивать это направление»,— отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Условия нулевых комиссий будут действовать до 30.06.2019 включительно.

СПРАВКА

PAYMO (ООО ИПТ) — международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для банков.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля
«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения
Красноярцы требуют запретить курить на набережной
Жительница Красноярска распустили слухи о заразной болезни знакомой школьницы
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год
Житель Назарово с легкостью расстался с автомобилем ради погашения 30-тысячного долга
Прокуратура Красноярска намерена защитить городской лес от чиновников
Универсиада-2019 в Красноярске продажей билетов «отбила» 0,1 % затрат
Стали известны победители конкурса «Единственной маме на свете – 2019!»
Мэрия собирается уволить чиновника, по вине которого бюджет недополучил 200 миллионов рублей
В Красноярске заводские мощности «Пикры» продают
Красноярцев просят не выходить на тонкий лед
Министр спорта Красноярского края прокомментировал возможную отставку Дмитрия Аленичева
Житель Красноярского края «заминировал» абаканский драмтеатр сумкой с мандаринами
Красноярская мэрия нашла подрядчика на проект благоустройства правобережной набережной
Красноярцы могут полюбоваться Марсом и туманностью Ориона в настоящей обсерватории
В Канске по тревоге в воздух поднялись истребители МиГ
В окрестностях Красноярска выпал снег и осложнил движение на дивногорской трассе
Элитную квартиру с золотой сантехникой в Красноярске продают за 45 миллионов
В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей
Красноярские спортсмены, завоевавшие медали Универсиады, получат премию от правительства края
Какой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща
В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи
В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин
Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям