2019-03-14T08:48:09+03:00
Общество

«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения

Надежда Ревтович из Ачинского района думала, что поступил срочный вызов, а оказалось - сюрприз [видео]
Елена ИВАНОВА
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Надежда Ревтович. Фото: предоставлено телеканалом ОСАНадежда Ревтович. Фото: предоставлено телеканалом ОСА
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Малиновка – один из самых крупных населенных пунктов в Ачинском районе (Красноярский край). Но педиатр здесь один на всех. Надежда Ревтович работает в местной больнице уже тридцать лет, вырастила, можно сказать, уже не одно поколение. Накануне врач отметила свой юбилей, 60 лет. Хотя – как отметила, - праздновать совсем не собиралась. Пришла на работу, как обычно. И вдруг...

День рождения доктора Ревтович. Видео: предоставлено телеканалом ОСА.

- Надежда Александровна, срочно, - кабинет заглянула одна из мам. - Выйдите на улицу, пожалуйста!

Врач со всех ног бросилась на выход. Думала, кому-то плохо стало прямо на пороге. А там знакомые все лица, - молодые мамы, которые решили устроить сюрприз. С шарами, цветами, и песнями.

- Что они вытворили, эти мамочки?! – Надежду Александровну «подкараулили» и телевизионщики, - съемочная группа местного телеканала «ОСА». – До слез довели.

И уже строго:

- Идите, пейте чай, потому что вы замерзли, прием у меня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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