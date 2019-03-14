«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-14T08:48:09+03:00

Надежда Ревтович из Ачинского района думала, что поступил срочный вызов, а оказалось - сюрприз [видео]

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Малиновка – один из самых крупных населенных пунктов в Ачинском районе (Красноярский край). Но педиатр здесь один на всех. Надежда Ревтович работает в местной больнице уже тридцать лет, вырастила, можно сказать, уже не одно поколение. Накануне врач отметила свой юбилей, 60 лет. Хотя – как отметила, - праздновать совсем не собиралась. Пришла на работу, как обычно. И вдруг...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697077" frameborder="0"></iframe> День рождения доктора Ревтович. Видео: предоставлено телеканалом ОСА.

- Надежда Александровна, срочно, - кабинет заглянула одна из мам. - Выйдите на улицу, пожалуйста!

Врач со всех ног бросилась на выход. Думала, кому-то плохо стало прямо на пороге. А там знакомые все лица, - молодые мамы, которые решили устроить сюрприз. С шарами, цветами, и песнями.

- Что они вытворили, эти мамочки?! – Надежду Александровну «подкараулили» и телевизионщики, - съемочная группа местного телеканала «ОСА». – До слез довели.

И уже строго:

- Идите, пейте чай, потому что вы замерзли, прием у меня.

ИСТОЧНИК KP.RU