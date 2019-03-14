Красноярцы требуют запретить курить на набережной

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-14T08:15:08+03:00

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Красноярцы требуют запретить курение на набережной и объявить ее полностью зоной здорового образа жизни. От имени горожан первый замглавы города Владислав Логинов накануне выступил накануне в Заксобрании края, на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.

- Посыл идет от жителей города, которые прогуливаются на левобережной набережной, их раздражают курящие там, - пояснил Владислав Логинов. И добавил: там, где стоят спортивные тренажеры, беговые дорожки и детские площадки, не место табаку. К тому же сейчас в стране вовсю набирает обороты антитабачная концепция.

Предложение мэрии заключается в том, чтобы внести поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях». Администрация Красноярска обращалась в Закособрание с просьбой включить набережную Енисея в перечень мест, где курение табака ограничено. Но поскольку в федеральном законодательстве понятие «набережная» не определено, это было бы нецелесообразно.

Депутаты активно участвовали в обсуждении и пришли к выводу: предложение интересное, но нужно так выстроить поправки в краевой закон, чтобы они были применимы ко всем населенным пунктам края, где есть набережные.

ИСТОЧНИК KP.RU