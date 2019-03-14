2019-03-14T06:27:33+03:00
Общество

Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина

Ольга Собещанская заменила Ирину Пастухову
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина. Фото: личная страница в ФейсбукеНовое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина. Фото: личная страница в Фейсбуке
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Новое назначение произошло накануне в правительстве Красноярского края. Министру финансов назначили нового первого заместителя. Им стала Ольга Собещанская. Документ о назначении появился на официальном портале правительства региона за подписью заместителя губернатора Юрия Лапшина. И уже с 12 марта вступил в силу.

В документе говорится, что контракт с Ольгой Собещанской подписан сроком на 5 лет. Добавим также, что она сменила на посту Ирину Пастухову, которая перешла на должность министра социальной политики региона в конце 2018 года.

Известно, что новый первый замминистра до этого была начальником отдела политики в области доходов бюджета с мая 2015 года. В новой должности ей предстоит, цитируем документ, обеспечить реализацию единой финансовой, бюджетной, налоговой и кредитной политики края. Также она будет курировать отдел бюджетной политики, прогнозирования и анализа доходов бюджетов, политики в области доходов бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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