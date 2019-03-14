2019-03-14T06:14:07+03:00
Общество

В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год

Автомобилисты с нетерпением ждут ее
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через годВ Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через годФото: Мария ЛЕНЦ
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Правобережную развязку с Четвертого моста на Пашенный начнут строить только в следующем году. Об этом накануне на встрече с журналистами рассказал вице-мэр Олег Животов. Эту развязку с нетерпением ждут жители микрорайона – она соединит его напрямую с Октябрьским районом. Пока что жителям густонаселенного Пашенного приходится перебираться на левобережье по Коммунальному мосту, тогда как Четвертый мост остается надозагруженным.

По словам Олега Животова в этом году будут идти подготовительные работы для строительства. Проблемы создают объекты, принадлежащие трем собственникам, с которыми пока что не удается договориться. Эти объекты предстоит выкупить и снести. И уже в 2020 году на стройплощадку придет подрядчик, чтобы начать строительно-монтажные работы. А сдать в эксплуатацию автомобильный съезд планируется уже в 2021 году. Стоимость строительства – 165 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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