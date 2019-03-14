2019-03-14T04:50:43+03:00
Общество

Прокуратура Красноярска намерена защитить городской лес от чиновников

Их уличили в неправильном пользовании
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Прокуратура Красноярска намерена защитить городской лес от чиновниковПрокуратура Красноярска намерена защитить городской лес от чиновниковФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Красноярска намерена защитить городской лес от чиновников. Точнее – от нерационального использования территорий, на которых расположены лесные насаждения. В городе есть участки, которые по непонятному стечению обстоятельств фактически не входят в охранную зону, поэтому там происходят вырубка и выкорчевка деревьев, мелиоративные работы, а затем возводится все, что угодно – от складов до жилых домов.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сегодня общая площадь лесов на территории Красноярска, которые входят в Городское лесничество, составляет 4597,3 га. Собственного Городское лесничество представлено двумя участками – в Октябрьском районе, там площадь лесов 1833,7 гектаров, и в Свердловском районе, то есть Базайское участковое лесничество, его охват – 2763,6 гектаров.

С целью устранения нарушений в адрес главы города внесено представление, сообщили в ведомстве и добавили, что взяли на контроль устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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