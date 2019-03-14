Универсиада в Красноярске продажей билетов «отбила» 0,1 % затрат

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-14T04:18:18+03:00

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Универсиада в Красноярске продаже билетов «отбила» 0,1 % затрат, понесенных на ее организацию. Много это или мало? В Дирекции Универсиады называют такой результат абсолютным рекордом за всю историю спортивных событий – было продано более 220 тысяч билетов на сумму 81 миллион рублей.

Стартовала продажа билетов ровно за год до открытия Универсиады – 2 марта 2018 года. Их можно было приобрести онлайн и затем непосредственно в кассах. Цена на билеты варьировалась от 100 до 800 рублей.

Однако уже во время соревнований выяснилось, что спрос на билеты есть, в кассах их нет, а на трибунах много свободных мест. Проблему, как выяснилось, создали перекупщики, которые весь год скупали билета, а затем пытались нажиться на перепродаже втридорога. Дирекция Универсиады даже подала жалобу на фейковый сайт, откуда шла продажа.

Добавим, что на подготовку Спортивных игр ушло 80 миллиардов рублей. Из них федеральный бюджет вложил 50 и краевой – 30 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU