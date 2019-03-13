Стали известны победители конкурса «Единственной маме на свете – 2019!»

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-13T17:41:46+03:00

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На сайте kp.ru закончилось голосование в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019!». Почти 400 ребят из Красноярского края решили принять свое участие в надежде победить.

Напоминаем, что этот детский конкурс медиахолдинг «Комсомольская правда» каждый год проводит в преддверии праздника 8 марта. Ребята очень постарались: одни сделали чудесные поделки и аппликации, другие нарисовали портрет своей любимой мамочки или букет цветов ей в подарок. Каждая конкурсная работа – это неповторимый полет фантазии ее автора. Вы все сделали просто удивительные, замечательные, прекрасные подарки для своих мам. Но по условиям конкурса только десять конкурсантов могут попасть в финал. Первая пятерка – это лидеры голосования.

И вот наши победители:

1 место - Тимур Привалихин (169 голосов);

2 место – Варвара Матвеева (165 голосов);

3 место – Диана Горчакова (67 голосов);

4 место - Роман Назмутдинов(64 голоса);

5 место – Милана Антонян (58 голосов).

Эти результаты, возможно, удивят некоторых участников. Но именно так распределились места после технической проверки.

Встречаем вторую пятерку! Это победители в номинации «Выбор партнера»:

- Степан Коротаев;

- Артем Борисов

- Александр Шлыков;

- Мария Банцева;

- Севара Отакулова.

Поздравляем победителей! И приглашаем на торжественное награждение 15 марта в пресс-центр «Комсомольской правды» (Улица Никитина 3, «б») в 17.00 часов. Будут поздравления, подарки и различные вкусности. Если получится, то захватите с собой свои конкурсные работы.

Посмотреть на работы наших участников можно на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».

ИСТОЧНИК KP.RU