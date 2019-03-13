2019-03-13T15:48:52+03:00
Общество

Мэрия собирается уволить чиновника, по вине которого бюджет недополучил 200 миллионов рублей

Речь идет о кураторе наружной рекламы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэрия собирается уволить чиновника, по вине которого бюджет недополучил 200 миллионов рублейМэрия собирается уволить чиновника, по вине которого бюджет недополучил 200 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Мэрия собирается уволить чиновника, по вине которого городской бюджет недополучил 200 миллионов рублей в 2018 году. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил вице-мэр Олег Животов. Речь идет об Эдуарде Веккессере, который занимает должность куратора наружной рекламы в составе управления архитектуры.

В конце прошлого года, когда депутаты Горсовета узнали о недополученных бюджетом миллионах, Веккессеру объявили выговор, а главе города Сергею Еремину рекомендовали расстаться поскорее с таким работником. Однако в ответ куратор рекламы подал иск в суд и ушел на больничный.

Теперь в мэрии решили пойти по другому пути – просто сократить должность за ненадобностью. «Мы пришли к пониманию, что в отдельной должности по наружной рекламе нет необходимости, этот блок перейдет под контроль главного архитектора», - сообщил Олег Животов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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