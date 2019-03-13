2019-03-13T15:25:16+03:00
Общество

В Красноярске заводские мощности «Пикры» продают с молотка

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске заводские мощности «Пикры» продают с молоткаВ Красноярске заводские мощности «Пикры» продают с молоткаФото: Мария ЛЕНЦ
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Заводские мощности «Пикры» в Красноярске будут проданы с молотка. Владелец – пивоваренная компания «Балтика» – три года не делала никаких заявлений относительно завода. И вот, наконец, объявила свое решение: это – непрофильные активы и компании они не нужны.

Территория промплощадки «Пикры» составляет около 4,8 гектара, на которой находятся 12 зданий, общей площадью 46 тысяч квадратных метров. Цена вопроса пока не озвучена. К слову, такая же участь ожидает и пивоваренный завод в Челябинске.

Напомним, что в 2015 году красноярцы с возмущением встретили новость о закрытии «Пикры». Во-первых, это старейшее предприятие города, которое открылось около 1875 года. Во вторых, это рабочие места. Но красноярцев никто не спрашивал. Экс-губернатор Виктор Толоконский пообещал было найти инвесторов и открыть завод вновь. Но из этого ничего не вышло.

История с «Пикрой» до боли напоминает судьбу Комбайнового завода. После того, как концерн «Агромашхолдинг» (состоял из 25 предприятий по всей стране) приобрел концерт «Тракторные заводы», новый владелец избавился непрофильного для него производства комбайнов – продал территорию нескольким строительным компаниям под жилую застройку. Несколько дней назад комбайновый окончательно был уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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