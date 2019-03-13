Министр спорта Красноярского края прокомментировал возможную отставку Дмитрия Аленичева

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-13T14:15:01+03:00

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Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев в интервью Новостям ТВК прокомментировал возможную отставку главного тренера ФК «Енисей» Дмитрия Аленичева.

Напомним, что на днях фанаты футбольного клуба обратились с письмом к губернатору края, в котором просят уволить главного тренера команды и его штаб. Цитируем: «Шансов на сохранение прописки в премьер-лиге все меньше. Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба: получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы».

Решение по поводу отставки Аленичева будет принято в ближайшее время, сообщил министр спорта:

- Я уверен, что руководство клуба сформирует свою позицию. Мы ее взвесим, оценим и примем консолидированное решение. Ситуация не будет растягиваться на недели. О решении в ту или иную сторону говорить пока преждевременно.

В настоящее время красноярская команда занимает 16-е место в чемпионате России, имея на счету 11 очков. В последнем матче против «Крыльев советов» 9 марта красноярские футболисты проиграли со счетом 4:0.

ИСТОЧНИК KP.RU