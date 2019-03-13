Красноярцы могут полюбоваться Марсом и туманностью Ориона в настоящей обсерватории

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-13T12:57:20+03:00

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К сожалению, в Красноярске так и не появился планетарий. Но зато есть настоящая обсерватория, где можно понаблюдать за таинственным космосом с помощью профессионального оборудования. И находится эта обсерватория в Сибирском государственном университете имени Решетнева.

В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, ученые обсерватории приглашают всех любителей астрономии понаблюдать за Луной, Марсом и Большой туманностью Ориона. Причем совершенно бесплатно. Можно будет даже сделать фотографию с телескопа на свой смартфон (он должен быть с автофокусом). Единственное условие – погода должна быть ясной.

- Мероприятие будет проходить в помещении обсерватории по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «п», аудитория №501, - сообщили в университете. – Количество мест ограничено. Для того, чтобы присоединиться к «звездному вечеру», необходимо пройти регистрацию на сайте. Просьба не брать с собой детей дошкольного возраста.

Чтобы уточнить, состоится ли мероприятие, стоит за 3 часа до начала позвонить по телефону (391) 291-91-04

ИСТОЧНИК KP.RU