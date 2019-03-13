В Канске по тревоге в воздух поднялись истребители МиГ

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-13T12:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 13 марта, в Канске, где дислоцируется авиационный полк, по тревоге поднялись в воздух сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. И не только в Канске – команда на взлет была дана и в Пермском крае. В пресс-службе Центрального военного округа предупредили: волноваться не стоит. Это начались летно-тактического учения.

Экипажи истребителей перехватчиков отработают тактические задачи на высотах от 1 до 18 км – поиск и уничтожение условного нарушителя границы в стратосфере. В роли того самого нарушителя выступил один из самолетов МиГ-31. Его нужно перехватить и условно «уничтожить» крылатой ракетой на средних и больших высотах. А заодно нужно условно уничтожить самолет дальнего радиолокационного обнаружения «противника».

И в завершение предстоит запустить управляемые ракеты класса «воздух-воздух» в Астраханской области – но это будет уже в конце марта.

Как рассказали в военном ведомстве, в летных маневрах задействовано более 15 истребителей Миг-31БМ, а также около 500 человек летного и инженерного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU