2019-03-13T12:21:33+03:00
Общество

В Канске по тревоге в воздух поднялись истребители МиГ

Начались летно-тактические учения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Канске по тревоге в воздух поднялись истребители МиГ. Фото пресс-службы Центрального военного округаВ Канске по тревоге в воздух поднялись истребители МиГ. Фото пресс-службы Центрального военного округа
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 13 марта, в Канске, где дислоцируется авиационный полк, по тревоге поднялись в воздух сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. И не только в Канске – команда на взлет была дана и в Пермском крае. В пресс-службе Центрального военного округа предупредили: волноваться не стоит. Это начались летно-тактического учения.

Экипажи истребителей перехватчиков отработают тактические задачи на высотах от 1 до 18 км – поиск и уничтожение условного нарушителя границы в стратосфере. В роли того самого нарушителя выступил один из самолетов МиГ-31. Его нужно перехватить и условно «уничтожить» крылатой ракетой на средних и больших высотах. А заодно нужно условно уничтожить самолет дальнего радиолокационного обнаружения «противника».

И в завершение предстоит запустить управляемые ракеты класса «воздух-воздух» в Астраханской области – но это будет уже в конце марта.

Как рассказали в военном ведомстве, в летных маневрах задействовано более 15 истребителей Миг-31БМ, а также около 500 человек летного и инженерного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Красноярского края «заминировал» абаканский драмтеатр сумкой с мандаринами
Красноярская мэрия нашла подрядчика на проект благоустройства правобережной набережной
Красноярцы могут полюбоваться Марсом и туманностью Ориона в настоящей обсерватории
В окрестностях Красноярска выпал снег и осложнил движение на дивногорской трассе
Элитную квартиру с золотой сантехникой в Красноярске продают за 45 миллионов
В Красноярске продают старую «однушку» по цене 195 миллионов рублей
Красноярские спортсмены, завоевавшие медали Универсиады, получат премию от правительства края
Какой будет Гремячая грива, красноярцы могут обсудить сообща
В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи
В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин
Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям