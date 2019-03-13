В окрестностях Красноярска выпал снег и осложнил движение на дивногорской трассе

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-13T12:06:27+03:00

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Минувшей ночью температура воздуха опустилась и в окрестностях Красноярска выпал мокрый снег. После таких вот сюрпризов погоды увеличилась опасность при поездках на загородных трассах. Особенно это касается дороги до Дивногорска. Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям, что нужно соблюдать максимальную осторожность, особенно там, где есть крутые повороты.

Желательно воздержаться от поездок в таких условиях. Однако сейчас середина рабочей недели и многим приходится отправляться в путь по делам. Чтобы не попасть в передрягу, нужно элементарно соблюдать правила дорожного движения, - советуют в ГИБДД. Держите безопасную дистанцию от впереди идущего автомобиля, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость и не обгоняйте других. Тише едешь – дальше будешь. А если что-то случилось в пути с вами или другими автомобилистами, можно вызвать помощь по телефонам 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU