Красноярские спортсмены, завоевавшие медали Универсиады, получат премию от правительства края

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-13T08:38:53+03:00

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Сегодня, 13 марта, губернатор края Александр Усс встретился с победителями и призерами Универсиады-2019 и поздравил юношей и девушек, которые защищали на международных соревнованиях честь страны и края. Вклад красноярцев – 23 медали по 9 видам спорта: 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

К слову, в сборной России от края выступили 44 человека, от Санкт-Петербурга 41 человек и от Москвы – 30 человек.

Победители и призеры соревнований, а также их тренеры, получат из бюджета Красноярского края премию в размере 50, 40 и 30 тысяч рублей – в зависимости от статуса медали. Дело в том, что в 2018 году в закон края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» специально были внесены изменения. Начиная с этого года все наши спортсмены, которые будут выступить на Универсиадах, будут получать и единовременное вознаграждение за свои победы.

Отметим, что почетный гражданин Красноярского края и меценат Хазрет Совмен также вручил премии молодым атлетам.

ИСТОЧНИК KP.RU